اتهمت قطر البحرين بانتهاك سيادتها ، مؤكدة أن مقاتلة بحرينية اخترقت المجال الجوي لها يوم الأحد الماضي، حسب بيان للخارجية القطرية، صباح اليوم الأربعاء.

ووصفت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في رسالة وجهتها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي “هذه الحادثة بأنها خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي”.

وأضافت مندوبة قطر الدائمة “تكرار الانتهاكات للسيادة القطرية من شأنه زيادة التوتر في المنطقة دون اعتبار لأمنها واستقرارها”.

وأكدت الدوحة أنها “تحتفظ بحق الرد على أي انتهاكات، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وللدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقاً للقوانين والضوابط الدولية”.