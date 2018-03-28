قالت وسائل إعلام العدو، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحضر افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المقرر في شهر أيار/مايو المقبل، بسبب قيود العمل.

وأكد البيت الأبيض أن السفارة الجديدة في القدس المحتلة سوف تفتح في الوقت المحدد، وتبذل الجهود لتحديد موعد آخر للحفل في حضور ترامب، خلال أشهر الصيف.

وقال ترامب “أتطلع للقدوم، سأفعل ذلك في حال سمحت لي الفرصة”، بحسب ما أفاد الموقع العبري reshet.tv.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر صهيونية وأمريكية، أن ترامب سيشارك في افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس المحتلة، المقرر في 14 أيار/مايو المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية، الثلاثاء.

ولم يعلق مكتب نتنياهو على الأنباء المتداولة بشأن عدم قدوم ترامب لحضور افتتاح السفارة الأمريكية.

وأثار ترامب خلال اللقاء الذي جرى بينه وبين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، التكهنات بشأن احتمالية حضوره افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، أعلن، في 6 كانون الاول/ديسمبر 2017، القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أشعل غضبا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدا عربيا وإسلاميا ودوليا.

المصدر: روسيا اليوم