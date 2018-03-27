وقعت الدوحة أمس الاثنين على هامش زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى موسكو مذكرة تفاهم بشأن صفقة لشراء حصة 25% في مطار فنوكوفو قرب العاصمة الروسية.

وتوقع الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، في تصريحات نقلتها وكالة “إنترفاكس” الروسية الاثنين، إتمام الصفقة خلال ثمانية أسابيع بعد الاتفاق حول كامل التفاصيل.

واختتم أمير قطر أمس الاثنين زيارته إلى روسيا، التي بحث خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة لمختلف القضايا الإقليمة والدولية.

وهذا ليس الاستثمار الأول لدولة قطر في روسيا، حيث اشترى جهاز قطر للاستثمار نهاية 2016 حصة في شركة النفط الروسية “روس نفط”.

المصدر: روسيا اليوم