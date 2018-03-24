ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات جزيرة نيو بريتن في بابوا غينيا الجديدة السبت، بحسب ما اعلن علماء زلازل اميركيون، من دون صدور تحذير من خطر حصول مد بحري او تسجيل اضرار.

ووقع الزلزال عند الساعة 923 بالتوقيت المحلي (1123 ت غ) على عمق 67 كيلومترا وعلى بعد نحو 175 كيلومترا من بلدة رابول في جزيرة نيو بريتن، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الاميركية.

واعلن مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ انه لم يوجه انذارا من خطر حصول مد بحري جراء الزلزال.

وكان زلزال بقوة 7.5 درجات ضرب بابوا غينيا الجديدة في 26 شباط/فبراير الماضي ادى الى تدمير منازل وتسبب بانهيارات ارضية في مناطقها الجبلية، ما ادى الى مقتل 125 شخصا.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ حيث تنشط الزلازل والبراكين بسبب الاحتكاك بين الصفائح التكتونية للأرض.

وغالبا ما يستغرق وصول المعلومات الى المسؤولين ووكالات الاغاثة حول اضرار الزلزال اياما عدة بسبب الطبيعة الجبلية لهذا البلد واراضيه النائية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية