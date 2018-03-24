دعا قائد انصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي كافة أبناء الشعب اليمني الى الحضور الواسع والكبير للمشاركة في فعالية مرور ثلاثة أعوام على العدوان يوم الاثنين القادم في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

وخلال كلمته المتلفزة على قناة المسيرة الفضائية في ذكرى أول جمعة في شهر رجب الحرام أوضح أن المشاركة الواسعة في فعالية مرور ثلاثة أعوام على العدوان يعبر عن أن الاستهداف المستمر منذ 3 سنوات لم يكسر إرادة شعبنا.

وتحدث السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي عن المخاطر التي تحيق بالهوية الايمانية للشعب اليمني مشيرا الى نشاط البهائية الشيطاني الذي يشن حرباً فكرية وتضليلية ضد الاسلام ويسعى للارتداد عن الاسلام والذي يلقى رعاية ودعماً من الغرب.. وأوضح أن “اسرائيل” تحتضن وترعى الإلحاد وإخراج أبناء أمتنا من الإسلام وهي من أوجه الحرب الشرسة والخطيرة التي تشن علينا.

وأشار الى ان التكفيريين يتجهون لمسخ الهوية الايمانية وجعل الانسان يرتبط بالنظام السعودي والاماراتي والأمريكي لاحقاً وبث الأفكار المشككة بأفكار الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي والتي هي من أوجه الحرب الناعمة. وقال ” تقع مسؤولية كبيرة على الجانب الشعبي والرسمي والمثقفين في مواجهة الحرب الناعمة”.. موضحا أن هناك شكلا من الحرب الناعمة يسعى لتدنيس النفس البشرية بالمفاسد الأخلاقية والفواحش التي تدمر النسيج الاجتماعي.

وتحدث السيد عبدالملك عن مسألة أزمة الغاز التي تستغل بشكل سلبي، مؤكدا على أن الجهات الرسمية تتحمل المسؤولية لأنها لم توضح أسباب المشكلة حيث قال ’لو ترك المرتزقة مسؤولية العمل لشركة الغاز كما كان قبل حربهم على الشركة على الأقل كان هناك جهة واحدة تتحمل المسؤولية لكنهم أصابوها بالشلل وحولوا الدور للتجار”.

المصدر: المسيرة