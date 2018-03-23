وكالة سبأ: إطلاق صاروخ بدر 1 على معسكر القوات الخاصة بجيزان

عسير: إطلاق صاروخ زلزال 2 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي خلف قعمة الشيخ

عسير: قنص جنديين من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب

صعدة: استشهاد شابة إثر انفجار قنابل عنقودية ألقاها العدوان على منطقتي الحمزات والطويلة بمديرية سحار

جيزان: قصف صاروخي يدك مرابض مدفعية العدو السعودي ومرتزقته بمعسكر قزع وسيارات الاسعاف تهرع للمكان

الجوف: قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة إثر قصف مواقعهم في وادي سداح بالمصلوب وانفجار مخزن اسلحة

المصدر: المسيرة