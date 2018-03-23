اكد القادة الاوروبيون استعدادهم للرد بحزم على فرض محتمل لرسوم جمركية اميركية على منتجات الصلب والالمنيوم، وذلك رغم الاعفاء المؤقت لبضعة اسابيع الذي اعلنه دونالد ترامب والذي اعتبره الاوروبيون “غير كاف”.

واكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة في ختام قمة في بروكسل خصص جانب منها للتجارة،ان الاتحاد الاوروبي سيرد بقوة اذا تعرض لهجوم تجاري،وقال “اذا هوجمنا سنرد دون تهاون” مبديا اسفه للعفو الموقت من الرسوم الاميركية على الصلب والالمنيوم الذي منحه دونالد ترامب للاتحاد الاوروبي ومعتبرا انه “ليس مرضيا” للاوروبيين.

المصدر: الوكالة الفرنسية