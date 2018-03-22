اوقع اعتداء بسيارة مفخخة الخميس امام فندق في العاصمة الصومالية مقديشو وتبناه تنظيم ارهابي 14 قتيلا على الاقل اضافة الى عدد من الجرحى.

وتحدث شهود عن انفجار “هائل” في ساعة الذروة في جادة مكة المكرمة احد الشوارع الرئيسية المزدحمة بالعاصمة وذلك قبالة فندق يخضع لحراسة مشددة لان العديد من المسؤولين في الحكومة يترددون عليه.

وقال عبد العزيز علي ابراهيم المتحدث باسم الحكومة “سجل انفجار قوي هنا وعدد الضحايا حتى الان 14 قتيلا اضافة الى عدد من الجرحى” مشيرا الى ان “الحصيلة يمكن ان ترتفع”.

المصدر: الوكالة الفرنسية