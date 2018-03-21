دعت ألمانيا النظام التركي إلى الالتزام بالقوانين الدولية لجهة حماية المدنيين في مدينة عفرين معربة عن “قلقها المتزايد” إزاء أفعال قوات هذا النظام وعدوانه الوحشي الذي دفع الأهالي إلى ترك منازلهم ومغادرة المدينة.

وفي مؤتمر صحفي نقلته رويترز طالبت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمير النظام التركي بالالتزام بالقوانين الدولية التي تهدف إلى حماية المدنيين في عفرين مشيرة إلى أن ألمانيا تتابع “بقلق” التقارير الواردة عن سيطرة قوات النظام التركي على مساحات كبيرة من الأراضي في المدينة.

المصدر: سانا