أبرمت الحكومة السودانية، الثلاثاء، اتفاقا مع شركة “فضيلة” التركية للتنقيب عن خام الرخام شرقي البلاد. وقال بيان صادر عن وزارة المعادن السودانية، اطلعت عليه الأناضول، إن “وزارة المعادن وحكومة ولاية كسلا (شرق) وممثلا عن الشركة وقعوا على الاتفاقية، التي تسمح للشركة بالتنقيب في محاجر الرخام بالمدينة”.

وأكد وزير المعادن هاشم علي سالم، أن “ولاية كسلا غنية بالمعادن الصناعية”. مؤكدا دعم حكومته “لعمليات التصنيع حتى تعود الفائدة على الجميع”. ونقل البيان دعوة سالم “للشركات والمستثمرين للعمل في قطاع التعدين، لدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام”.

كانت الحكومة السودانية أعلنت في وقت سابق، توفر أكثر من 30 معدنا وبكميات كبيرة يمكن استغلالها تجاريا في عدد من ولايات البلاد. ووقع السودان وتركيا 21 اتفاقية عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد، وبرفقته 200 من رجال الأعمال، ضمن جولة إفريقية في ديسمبر / كانون الأول الماضي.

المصدر: الاناضول