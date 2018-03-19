أدانت الخارجية المصرية “الاحتلال التركي” لمدينة عفرين السورية، كما جددت رفضها لانتهاك السيادة السورية، واستمرار دعمها للحل السياسي بما يحفظ كيان ووحدة سوريا.

وذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية اليوم الاثنين أن “مصر تدين الاحتلال التركي لمدينة عفرين السورية، وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة، واعتبرت مصر أن الانتهاكات المستمرة للسيادة السورية غير مقبولة، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي باعتبارها تقوض من جهود التسوية السياسية القائمة، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك