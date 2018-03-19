توصل “الاتحاد الأوروبي” إلى اتفاق الاثنين مع بريطانيا بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية ستخضع لندن خلالها لقواعد التكتل لنحو عامين بعد “بريكست”.

واعتبر كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي في هذا الملف ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد ديفيس أن “الاتفاق الذي سيوقع عليه القادة الأوروبيون خلال قمة هذا الأسبوع يشكل خطوة حاسمة”.

واتفق الطرفان كذلك على حل “مؤقت” لمسألة الحدود مع ايرلندا كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اعتبرته غير مقبول قبل عدة أسابيع فقط.

وقال بارنييه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ديفيس “تمكنا هذا الصباح من الاتفاق بعد أيام وليال من العمل الشاق على جزء كبير مما سيتحول إلى اتفاق دولي على انسحاب المملكة المتحدة المنظم”.

وستستمر الفترة الانتقالية من لحظة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس 2019 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، وقال بارنييه إنه “خلال هذه الفترة ستتوقف المملكة المتحدة عن المشاركة في عملية صناعة القرار بالاتحاد الأوروبي كونها لن تعود عضوا في التكتل بعد هذا التاريخ”.

وأضاف بارنييه “لكنها مع ذلك ستحتفظ بمنافع ومزايا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي وسيتعين عليها لهذا السبب احترام جميع القواعد الأوروبية كما تفعل جميع الدول الاعضاء”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية