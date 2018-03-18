قال وزير المالية الالماني بيتر التماير الاحد إن “الرئيس الاميركي دونالد ترامب لن ينجح في تقسيم الاتحاد الاوروبي ولن يجعل دول اوروبا تنقلب ضد بعضها البعض بسبب التجارة”.

واضاف التماير في تصريحات تسبق زيارته الى واشنطن ان “دول الاتحاد الاوروبي هي اتحاد بشأن الجمارك وتعمل بشكل جماعي وليس في مصلحة الحكومة الاميركية تقسيم اوروبا ولن تنجح في ذلك”.

واكد التماير ان “الشركات والمستهلكين هم من سيتحملون النتيجة في حال قيام حرب تجارية بين الولايات المتحدة واوروبا”.

واضاف التماير ان “دولا اخرى مثل الصين المتهمة بإغراق الاسواق العالمية بالفولاذ الرخيص ستضحك مما يحدث”.

وسيناقش الوزير اثناء زيارته العاصمة الاميركية خطط ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الفولاذ المستورد و10 % على الالمنيوم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية