أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيطرة قوات الجيش التركي والفصائل الموالية له بشكل كامل على مركز مدينة عفرين، شمالي غرب سوريا، بعد ما يقرب من شهرين من بدء العملية العسكرية التي بدأتها تركيا لاستهداف مواقع الأكراد.

وقال أردوغان اليوم الأحد خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 103 لانتصار جناق قلعة إن “الجيش السوري الحر المدعوم من الجيش التركي سيطر بشكل كام على مركز عفرين”، مضيفا “أعلام تركيا والجيش السوري الحر ترفرف الآن في سماء عفرين”.

وتابع أردوغان “تركيا والأتراك وسوريا والسوريين سيتذكرون هذا اليوم الذي حررنا فيه عفرين من الإرهابيين، أبارك لنا ولأهالي عفرين النصر العظيم على الإرهابيين”.

المصدر: سبوتنيك