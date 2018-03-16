ارتفعت حصيلة الاصابات في المواجهات التي اندلعت اليوم الجمعة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة الى 14 اصابة مختلفة في جمعة غضب جديدة بعد مرور 100 يوم على قرارات ترامب بشان القدس.

واكدت وزارة الصحة اصابة اربعة مواطنين برصاص الاحتلال شرق جباليا كما اصيب اثنان اخران شمال بيت لاهيا بالإضافة الى اصابة اثنين اخرين شرق خان يونس وواحدة شرق القرارة وواحدة في منطقة معبر بيت حانون واربعة اصابات شرق غزة.

واطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المتظاهرين شرق بلدة عبسان شرق محافظة خان يونس بالإضافة الى اطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين قرب الجدار الفاصل شرقي حي الشجاعية .

المصدر: وكالة معاً