الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتين بالرصاص المطاطي جراء المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم قلنديا في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2022 - 14:14

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتين بالرصاص المطاطي جراء المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم قلنديا في القدس المحتلة

منذ 1 ساعة 24 January، 2022
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