أعلنت جمهورية لوهانسك الشعبية الجمعة أن القوات الأوكرانية قصفت أراضيها مرة واحدة خلال الليلة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية إن “القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة مرة واحدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة”، وأضاف “باستخدام قاذفات قنابل أوتوماتيكية”.

وأشار المتحدث إلى انه “وفقا للبيانات الأولية لم تقع إصابات بين السكان المدنيين”.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام، ووفقا لاخر إحصاءات الأمم المتحدة فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

المصدر: سبوتنيك