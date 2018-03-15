دمشق وريفها:

ـ واصل الجيش السوري عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق، وسيطر على مساحات واسعة من المزارع بالإضافة لعدد من الأبنية والمعامل من الجهة الشمالية الشرقية لبلدة حمورية. كما سيطر على عدد من المزارع شمال شرق بلدة جسرين بالإضافة لسيطرته على عدد من الأبنية في الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية للبلدة، ليكون بذلك قد قارب على حصار جسرين بشكل كامل، وسط حالة من التخبط وفقدان السيطرة في صفوف المجموعات الإرهابية.

ـ أمن الجيش السوري خروج أكثر من 10 آلاف مدني من أهالي الغوطة عبر ممر حمورية، ممن كانوا محاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية، وتمَّ نقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة بريف دمشق، كما أمنت وحدات من الجيش السوري، خروج دفعة من المدنيين المحاصرين من قبل الإرهابيين في الغوطة الشرقية عبر ممر الباز.

من جهته، أكّد “المرصد السوري” المعارض، خروج أكثر من 12500 مدني من الغوطة الشرقية، بعد تأمين الجيش السوري خروجهم من خلال ممر حمورية.

وتحدث عددٌ من المدنيين الذين خرجوا من الغوطة لـ “التلفزيون السوري”، عن منع الارهابيين مغادرة المدنيين الغوطة، وأضافوا أنَّ الإرهابيين يقومون بإطلاق النار على الذين يحاولون الخروج باتجاه الممر الآمن، كما ذكروا ان الإرهابيين مارسوا التجويع والقهر بحق المدنيين، وأكدوا على أنَّ الإرهابيين تاجروا بحرياتهم وبأعراضهم ومارسوا أساليب القهر والذل.

ـ استشهد مدنيّ وأُصيب عدد آخر، جراء سقوط عدّة قذائف صاروخية على حي باب توما ومحيط ساحة المحافظة بدمشق، مصدرها المجموعات المسلّحة.

ـ تحدثت تنسيقيات المسلحين عن دخول 25 شاحنة تضم 340 طناً من المساعدات الغذائية، إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق.

دير الزور وريفها:

ـ نقل داعش مسلحيه الأجانب من الجنسية الأوزبكية الى بلدة هجين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وقام بفصلهم عن مسلحيه المحلّيين، بسبب الفلتان الأمني في المنطقة وازدياد حالات القتل بين الطرفين.

الحسكة وريفها:

ـ كثفت “الوحدات الكردية” من تواجدها في مدينة راس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، واستقدمت تعزيزات من ريف دير الزور.

الرقة وريفها:

ـ قُتل أحد أبرز المسؤولين في “قسد” المدعو “عمر علوش” إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

حلب وريفها:

ـ سيطرت فصائل “الجيش الحر” مدعومةً بالجيش التركي، على قرى “جولاقي، قورزلي والمحببة” جنوب بلدة بلبل شمال غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، بعد اشتباكات مع “الوحدات الكردية”.

ـ دمَّرت “الوحدات الكردية” آلية للجيش التركي والفصائل المدعومة منه، في محيط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، باستهدافها بصاروخ موجه.

ـ استشهد مدني وأُصيب 5 آخرون، إثر قصف الجيش التركي وفصائل “الجيش الحر” المدعومة منه، على مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ سقطت عدّة قذائف صاروخية على حي شارع النيل بمدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلّحة.

ـ أحصى “المرصد السوري” المعارض، مقتل 12 مدنياً بينهم طفلان ، وإصابة 44 آخرين، جراء القصف الجوي والمدفعي التركي على مدينة عفرين وأريافها في ريف حلب الشمالي الغربي، خلال أقل من 24 ساعة.

إدلب وريفها:

ـ دخل رتل عسكري تركي لتعزيز نقطة مراقبة في تل الطوقان بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ دارت اشتباكات بين “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سوريا”، على محور قريتي خان السبل وكفر بطيخ بريف ادلب الجنوبي.

ـ أُصيب طفل إثر استهداف “هيئة تحرير الشام” بالقذائف الصاروخية قرية دير سنبل بريف ادلب الجنوبي.

ـ اعتقل مسلحو “هيئة تحرير الشام” مسلّحاً من “جبهة تحرير سوريا” في بلدة كفر بطيخ بريف إدلب الجنوبي، بعد محاولة الأخيرة التقدّم إلى البلدة.