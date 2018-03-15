دعا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون “البنك الدولي” الى المساهمة في المشاريع التي أعدها لبنان لتحسين قطاع الخدمات العامة لا سيما تأهيل شبكات الطرق والمرافىء والمطار، اضافة الى القطاعين الطبي والتعليمي.

واشار عون خلال استقباله رئيس البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية سوما شاكرابارتي الخميس الى “ضرورة الاهتمام ايضا بقطاع الطاقة لا سيما بعدما اطلق لبنان مؤخرا آلية التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الاقليمية”.

وشدد عون على “أهمية المؤتمرات المقررة لدعم لبنان التي بدأ اولها اليوم في روما لدعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية والذي سيليه مؤتمر سيدر لدعم الاقتصاد اللبناني في باريس ومؤتمر بروكسل للاهتمام بالنازحين السوريين”، ولفت الى “العبء الذي تركته التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية على الوضع العام في لبنان”.

ودعا عون “البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وزيادة استثماراته وتحفيز القطاع الخاص على ذلك اضافة الى المساعدة في حل ازمة الاسكان خصوصا ان الهدف من القروض الاسكانية هو مساعدة ذوي الدخل المحدود”، واكد “ستكون للبنان خطة اقتصادية جديدة ومقترحات عملية تعرض على الدول والمنظمات المشاركة في مؤتمر سيدر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام