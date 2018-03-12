رحب وزير الخارجية الباكستاني ‘خواجه محمد اصف’ باقتراح وزير الخارجية الايراني ‘محمد جواد ظريف’ حول توثيق التعاون التجاري بين طهران و اسلام اباد واكد ان الحكومة الباكستانية تعمل على توطيد التعاون بين غرفتي التجارة الباكستانية و الايرانية.

واشار محمد اصف اليوم الاثنين خلال الملتقى التجاري بين ايران و باكستان، إلى العلاقات العريقة بين البلدين وكذلك الحدود المشتركة التي تمتد لمساحات طويلة بينهما واضاف ان تمتين التعاون التجاري بين ايران و باكستان بحاجة الي توفير اجواء مناسبة و تعزيز العلاقات و تحسين المبادلات التجارية بينهما.

واكد ان التعاون التجاري بين باكستان وايران شهد تطورا كبيرا خلال العامين الاخيرين حيث تجاوز حجم مليار دولار وان البلدين يعملان علي بلوغه خمسة مليارات دولار.

المصدر: وكالة ارنا