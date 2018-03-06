برعاية بلدية عيتا الشعب وبدعوة من الهئيات النسائية انطلقت فعاليات الامسية الشعرية “لآلئ المجد” للشاعرات الفاطميات بحضور حشد كبير من جمهور الشعر والمقاومة

بعد تقيدم شهادات التقدير من رئيس جمعية إبداع الشاعر علي عباس لرئيس البلدية محمد جميل سرور ومؤولة الهيئات عناية سرور قدمت الشاعرات الفاطميات قصائدهن :

الشاعرة ناديا الحقاني منسقة المنتدى ، الشاعرة فاطمة السحمراني ، الشاعرة أمل سرور ، الشاعرة زينب قنديل ، الشاعرة زينب الكبرى شمص ، الشاعرة مريم عصمان ، الشاعرة عزيزة جميل ، الشاعرة حوراء نصرالله . ةقدمت الأمسية الشاعرة زينب سرور.

المصدر: موقع قناة المنار