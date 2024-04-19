مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2024 - 11:18
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رويترز عن مسؤول إيراني: لم يحصل أي هجوم صاروخي على إيران
المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعا لجنود العدو في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وأصابته بشكل مباشر
المقاومة الإسلامية تستهدف تحركاً لجنود العدو في موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وتصيبه اصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية زفت على طريق القدس الشهيد المجاهد حسين علي هزيمة "ساجد" مواليد 1996 من بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان
إعلام العدو: انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق بالجليل بعد سقوط صواريخ من لبنان
العدوان الصهيوني على قطاع غزة يدخل يومه الـ196 وسط تفاقم الكارثة الإنسانية وارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 71 شهيداً و106 اصابات في الـ24 ساعة الماضية
كتائب القسام: تفجير عيني نفقين مفخختين في قوات الهندسة الصهيونية وإيقاعهم بين قتيل وجريح في المغراقة وسط قطاع غزة
حماس تدعو الى الحشد والرباط في المسجد الأقصى بدءا من اليوم وحتى الاثنين المقبل دفاعا عن الأقصى وإفشالا لمخططات العدو
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
عبد اللهيان: التزمنا طويلا بضبط النفس لكن لم يكن لدينا خيار سوى الرد على العدوان بعد قصف قنصليتنا
عبداللهيان: إذا انتهك النظام الصهيوني سيادتنا سنرد بشكل رادع ويجب إرغامه على عدم القيام بأي مغامرة عسكرية ضد مصالحنا
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وساعدناها في مواجهة الهجوم واليوم نحمل إيران المسؤولية عن طريق العقوبات وقيود التصدير
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي لن ينجح عبر جرائمه في تحقيق صورة نصر لجيشه بالرغم من دعم الغرب الذي لا يتوقف له
السيد الحوثي: جبهة حزب الله في تصاعد وتأثيرها على العدو مستمر وجبهة العراق مستمرة وأسهمت في عملية "الوعد الصادق"
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من الكيان الصهيوني سيقابل برد حازم وسيجعله يندم
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وساعدناها في مواجهة الهجوم واليوم نحمل إيران المسؤولية عن طريق العقوبات وقيود التصدير
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
NBC الاميركية: غوغل تطرد 28 موظفاً بعد اضرابهم احتجاجاً على عقد بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحكومة والجيش "الاسرائيليين"
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة عيتا الشعب
منذ 46 mins
19 April، 2024
عاجل
عيتا الشعب
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مراسل المنار : عند الساعة 7.00 صباحًا شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي سلسلة غارات جوية بالصواريخ استهدف بلدة الضهيرة وأطرافها و منطقة “اللبونة” جنوبي بلدة الناقورة و بلدة عيتا الشعب
مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة عيتا الشعب
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