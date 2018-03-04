اعلن مسؤول صيني الاحد ان بلاده ستتخذ “ما يلزم من إجراءات” في حال ألحقت الولايات المتحدة الضرر بالمصالح الاقتصادية الصينية، في وقت أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم على واردات الصلب والالومنيوم.

وقال جانغ يسوي المتحدث باسم الجمعية الشعبية الوطنية خلال مؤتمر صحافي عشية الجلسة السنوية للبرلمان ان “الصين لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة ولكن اذا قامت الولايات المتحدة بفعل من شأنه الإضرار بالمصالح الصينية، فان الصين لن تقف مكتوفة الايدي وستتخذ ما يلزم من إجراءات”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية