كثيراً ما نذهب للعمل ونحن لا نزال يشعر بالنوم، سواء بسبب عادات النوم السيئة أو بسبب النوم المتقطع.

وأياً ما كان السبب، فإن منظمة النوم بالولايات المتحدة قد وضعت بعض النصائح التي قد تساعد على بقائك مستقيظاً ومنتعشاً في العمل.

فيما يلي، نتعرف على هذه النصائح، بجانب أخرى قدمها الأطباء.

1- تمشَّ قليلاً: إذا كان دوامك مسائياً، فاحرص على المشي قليلاً قبل التوجه للعمل، أما إذا كان دوامك صباحياً، فإن أنسب وقت للتمشية يكون تحت أشعة الشمس، والذي قد يكون له تأثير تنبيهي على الجسم.

2- الكافيين

يمكنك تناول بعض المواد المنبِّهة المحتوية على الكافيين خلال دوامك؛ للبقاء مستيقظاً. أما إذا كنت تعاني مشاكل بالنوم عقب انتهاء عملك، فحاول الحفاظ على أن تكون جرعة الكافيين في النصف الأول من دوامك فقط.

3- قم من على مكتبك: إذا أحسست بالكسل جراء بقائك على المكتب مدة طويلة، فلا تتردد عن القيام وممارسة أي نشاط، فإذا كنت تتكلم في جوالك، فقم وتمشَّى قليلاً. وخلال استراحاتك، لا تبقَ كثيراً على كرسيِّك، وإنما حاول الخروج قليلاً أو حتى صعود الدرج.

4- تناولْ وجبة خفيفة: تعتبر الوجبات السكرية الخفيفة مصدراً جيداً وسريعاً للطاقة، فانخفاض مستوى السكر في الدم يؤدي إلى الإرهاق الجسدي والذهني والسبات؛ لذلك تعتبر الوجبات السريعة مصدراً جيداً لتوفير الطاقة المطلوبة والبقاء في حالة استيقاظ.

هذه الوجبات، مثل: زبدة الفول السوداني، والزبادي، والمكسرات، والفاكهة، والجزر، والجبن منخفض الدسم.

5- افتح حواراً: إذا كنت تشعر بالملل وأن طاقتك بدأت في النفاد، فقد يكون الاشتراك في حوار، مفيداً بهذه اللحظة. افتح حواراً مع زميلك في أي شيء تجده ممتعاً، سواء كان في العمل أو السياسة أو الفن.

6- أضئ الأنوار: تعتبر البيئات ذات الإضاءة الخافتة مفيدة في بعض الأحيان، إلا أنها قد تصيب العامل بالكسل؛ لذا ينصح موقع Webmd الطبي بزيادة الضوء في مكان العمل، فقد أثبتت الدراسات أن نسبة أعلى من الضوء قد تقلل من النعاس وتزيد اليقظة.

7- تنفَّس بعُمق: التنفُّس بعمق يزيد نسب الأكسجين في الدم، مما يبطئ ضربات القلب ويخفض ضغط الدم ويحسن الدورة الدموية. يمكنك التنفس بعمق وأنت جالس على كرسيك، مدة لا تزيد على 10 دقائق.

8- المعطرات الزيتية: ينصحك موقع Health Line بإبقاء قوارير المعطرات الزيتية النفَّاذة على مكتبك.. اختر دائماً الروائح القوية مثل الياسمين أو الحمضيات أو النعناع، يمكنك فرك الزيت على يديك؛ للمساعدة في إبقائك نشيطاً.

9- شغِّل موسيقى: إذا كنت تشعر بالنعاس، فاستعن بالموسيقى لإبقائك متيقظاً، خاصة الأغاني والموسيقى ذات الطابع الحماسي.

المصدر: هافينغتون بوست