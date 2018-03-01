شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة واعتقلت الشاب عمر اللحام بعد مداهمة وتفتيش منزله، كما اعتقلت الشاب محمد ابويابس من من بلدة حوسان في قضاء بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد القادر اكرم ابو عصبة، بعد اقتحامها مدينة حلحول في الخليل .

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الامعري برام الله مجددا، وقامت بمداهمة عدد من منازل المواطنين.

ورغم مرور أيام عدة على الإفراج عنه، اعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر حمزة درباس من قرية العيساوية بالقدس المحتلة، والذي قضى 16 عاماً في سجونها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مواطنا وداهمت منازل أشقائه في بلدة اليامون غرب جنين فيما اندلعت مواجهات مع الشبان.

وقال مواطنون “إن العشرات من جنود الاحتلال داهموا منطقة الظهرة في اليامون، واقتحموا منزل الشاب عنيد عادل حمدية (34 عاما) وفتشوه واعتقلوه علما أنه شقيق أسير محكوم بالسجن 28 عاما”.

وأشاروا إلى أن الجنود اقتحموا منازل أشقائه وفتشوها واعتدوا على ساكنيها فيما رشق الشبان الجنود بالحجارة والتي أطلقت القنابل المسيلة للدموع باتجاههم.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الحارة الشرقية بالمدينة وقريتي علار وصيدا واعتقلت الشاب سامح عجاج.

المصدر: فلسطين اليوم