وجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان اليوم، التهنئة “لأبناء القدس، وعموم المناطق الفلسطينية المحتلة والشتات، على انتصار الإرادة الوطنية الفلسطينية على الاحتلال، الذي أرغم على التراجع عن قراراته الجائرة بحق الكنائس العربية في القدس المحتلة، وفرض ضرائب باهظة عليها مخالفة للقانون، ومصادرة أملاكها الكنسية في اطار خطة استكمال تهويد القدس وضمها عاصمة لإسرائيل، بحماية قرار وسياسة إدارة ترامب”.

واشارت الى ان “انتصار المقدسيين في حماية المقدسات المسيحية العربية، بعد انتصارهم في معركة الدفاع عن الأقصى ضد المصادرة والتقسيم الزماني والمكاني، يؤكد أن الوحدة في الميدان، والمجابهة المباشرة للاحتلال، وحسم المواقف ونبذ التردد والسياسات الانتظارية، هو الطريق الى مراكمة الانتصارات عبر الانتفاضة والمقاومة الشعبية، وطريق التغلب على اجراءات الاحتلال وإرغامه على التراجع عنها”.

المصدر: وكالات