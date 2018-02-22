ارتكب طيران “التحالف الأمريكي” مساء اليوم مجزرة جديدة راح ضحيتها عدد من المدنيين جراء اعتداء طيرانه على الأحياء السكنية في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية في بلدة هجين في دير الزور أن طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن قصفت مساء اليوم بعدة صواريخ البلدة الواقعة شمال غرب مدينة البوكمال بنحو50 كم بالريف الشرقي. وأكدت المصادر أن عدوان طيران التحالف تسبب بارتقاء 12 شهيدا من المدنيين أغلبيتهم من النساء الأطفال إضافة إلى جرح العشرات إصابات بعضهم خطرة جدا ما يجعل عدد الشهداء مرشحا للارتفاع.

وتحدثت المصادر عن وقوع أضرار مادية كبيرة بمنازل المواطنين وتدمير أحد الأفران وسط البلدة نتيجة العدوان الذي جاء بعد أقل من 48 ساعة على مجزرة للتحالف الأمريكي راح ضحيتها 16 مدنيا في قرية البحرة المجاورة لبلدة هجين.

ومنذ إنشائه من قبل واشنطن في آب عام 2014 بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي اعتدى التحالف الدولي عشرات المرات على الأحياء السكنية في دير الزور والرقة والحسكة وأريافها ما تسبب باستشهاد وجرح مئات المدنيين وتدمير جميع الجسور على نهر الفرات.

المصدر: وكالة سانا