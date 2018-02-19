صعد رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان الاحد من لهجته حيال ملف اللاجئين، وحث الناخبين على اعادة انتخابه لولاية ثالثة، واعتبر ان المعارضة في بلاده “منفصلة عن الواقع وميؤوس منها”.

وقال اوربان في خطابه السنوي عن حالة الأمة في العاصمة المجرية بودابست “الغيوم السوداء تتلبد في اجواء اوروبا بسبب الهجرة”، وتابع أن “الأمم ستندثر والغرب سيسقط فيما اوروبا غافلة وغير مدركة بأنها تعرضت للغزو”، وأضاف أن “المدن الاوروبية الكبرى ستصبح ذات غالبية مسلمة قريبا”، على حد تعبيره.

ورأى اوربان أن “المعارضة في المجر خارج الزمن”، وتابع ان “احزاب المعارضة المجرية لم تدعم قراره ببناء سياج حدودي وعارضت الحكومة في خلافها مع الاتحاد الاوروبي حول حصص اللاجئين”، وشدد على ان “وضع المعارضة ميؤوس منه ولا أفهم كيف يطلبون ثقة الناس”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية