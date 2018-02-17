قال جنرال في جيش جمهورية الكونغو يدعى برونو مانديفو، إن 6 جنود قتلوا باشتباك مع قوات رواندية الأسبوع الجاري، ما يهدد بتصعيد التوتر بين البلدين.

ونقلت رويترز عن الجنرال مانديفو، وهو قائد عمليات في شرق الكونغو، أن 6 جنود آخرين أصيبوا، اثنان منهم إصاباتهما خطيرة.

وقال مانديفو “في البداية ظننا أنهم (المهاجمين) ينتمون لجماعة مسلحة، خاصة (إم23). بفضل أجهزتنا التكنولوجية وخاصة (جي.بي.إس) عثر جنودنا على الموقع وفر العدو باتجاه رواندا “.

ويتنازع البلدان على المنطقة الحدودية التي وقع فيها الاشتباك ويتبادلان الاتهامات بشأن انتهاك الحدود التي لم ترسم بدقة، وطلب الجانبان من منظمة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى إرسال فريق لتفقد موقع الاشتباك الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي للتحقيق.

المصدر: وكالة رويترز