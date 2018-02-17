أصدرت محكمة أمريكية في بروكلين الجمعة قرارا بالسجن مدى الحياة على رجل أدين بالمشاركة في هجوم عام 2003 على جنود أمريكيين في أفغانستان أدى إلى مقتل اثنين منهم.

كما تضمن الاتهام ضلوع إبراهيم سليمان عدنان آدم هارون والمعروف بالاسم الحركي “سبين جول”، بالتواطؤ في تفجير السفارة الأمريكية في نيجيريا، فضلا عن اتهامه بعضوية تنظيم القاعدة”.

ورفض هارون حضور جلسة النطق بالحكم كما رفض من قبل حضور جلسات المحاكمة.

وأصر هارون منذ تسلمته الولايات المتحدة من إيطاليا في تشرين الأول 2012 على أنه “محارب” ويجب أن يمثل أمام محكمة عسكرية وليست جنائية.

وقال القاضي برايان كوجان إن هارون قال صباح الجمعة “هذه ليست محكمتي. هذا ليس قاضيا”.

وقال هارون إنه من النيجر رغم أن حكومة هذا البلد تقول إنها لا تعتبره من مواطنيها.

وطلب محامو هارون من كوجان توقيع عقوبة أقل من السجن مدى الحياة على موكلهم لكن القاضي قال الجمعة إن المدان “شخص متحمس للقتل” ويجب سجنه لحماية الناس.

وقبض على هارون في ليبيا عام 2005، ثم أطلق سراحه ونقل إلى سفينة لاجئين في 2011 واحتجزته السلطات الإيطالية بعد أن أقر بأن ندوبا على جسده نتجت عن قتاله في صفوف تنظيم القاعدة ضد جنود أمريكيين.

المصدر: وكالات