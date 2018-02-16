اجرى وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون محادثات مطولة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في انقرة في محاولة لتهدئة العلاقات المتوترة بين البلدين على خلفية العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال سوريا.

وافاد مسؤولون اتراك بان اردوغان عبر خلال لقائه تيلرسون “بشكل واضح” عما “تريده” تركيا وخصوصا في شأن سوريا والعراق وفي ما يتعلق ايضا باللائحة الطويلة من المسائل الخلافية التي تسمم العلاقات بين واشنطن وتركيا. وقال المسؤولون انه “خلال الاجتماع تمت مناقشة الاحداث الاقليمية بدءا بسوريا والعراق وقضية مكافحة الارهاب والعلاقات الثنائية، وتم التعبير في شكل واضح (لتيلرسون) عما تريده انقرة حول هذه القضايا”.

من جهته اكتفى متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية بالقول إنه كانت هناك “محادثة مثمرة ومفتوحة” بين اردوغان وتيلرسون “بهدف إتاحة تقدم بشكل يصب في مصلحة البلدين”، واعرب عن امله في “تحقيق مزيد من التقدم” خلال اجتماع بين تيلرسون ونظيره التركي مولود تشاوش اوغلو الجمعة. ولم يدل تيلرسون باي تصريح، وردا منه على سؤال صحافيين حول اللقاء الذي دام ثلاث ساعات ونصف ساعة بينه وبين اردوغان وحضره ايضا تشاوش اوغلو قال وزير الخارجية الاميركي “ما زال لدينا عمل”.

المصدر: AFP