واضاف “كان جهاد السباق الى طريق القدس والشوق اليك .. ارتقى الى حضنك من الجولان وعيونه تصبو الى الجليل الفلسطيني.. واستشهد البدر المصطفى المنتصر شهيداً على ارض سورية العربية في الطريق الى القدس” ..

بمناسبة الذكرى العاشرة على استشهاد القائد الحاج عماد مغنية، توجّه أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان إلى الشهيد الحاج رضوان في رسالة وجدانية قائلا “كثر الكلام عنك ولو جمعت مجلدات لما وفت” .. اضاف ” طال الغياب والشوق يتراكم والدعاء ان ننال ما نلته على طريق القدس.. ارتقيت الى ربك وانا في سجني واول الكلمات في وحدتي: “كنت طول بالك يا حاج لنطلع” .. وتابع “كان حزني يختلط بفرح شهادتك التي لا تليق الا بأمثالك وبأبناء ابو عماد وام عماد” ..

واذ استذكر حمدان كلام الامين العام لحزب الله “لقد ترك لكم عماد مغنية عشرات الآلاف ” .. اضاف قائلا “يرون القدس بعيدة ونراها بكم اقرب من القريب” ..