توقعت مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس في لبنان غداً الثلاثاء غائماً جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار تشتدّ غزارتها أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق. تنحسر الأمطار مساءً.

– الحالة العامة:



كتل هوائية باردة ورطبة تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى ليل الثلاثاء.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين:غائم اجمالاً مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وتساقط أمطار خفيفة متفرّقة من حين لآخر، كما تشتّد خلال الليل وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

– الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار تشتدّ غزارتها أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق. تنحسر الأمطار مساءً.

– الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 16 و 20 درجة، فوق الجبال ما بين 9 و 16 درجة، في الارز ما بين 4 و 8 درجات، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 11 و 16 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة ليلاً ، سرعتها بين ١٠ و ٤٠ كلم/س .

– الانقشاع: متوسّط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٧٠ و ٩٠ %.

– حال البحر: متوسّط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: ١٨°م.

– الضغط الجوي: ٧٦١ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية