قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة النائب جمال الخضري إن وقف التدهور في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية.

وأكد الخضري في حديث له الجمعة أن “إسرائيل تتحمل مسؤولية الحصار البري والبحري والجوي”، وناشد “المجتمع الدولي مؤسسات وبرلمانات وحكومات لتوجيه دعم خاص وعاجل لإنقاذ الأوضاع الإنسانية الكارثية والمتدهورة”.

ودعا الخضري “الجميع لتحمل مسؤولياته والعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ورفع الحصار”، وتابع ان “رفع الحصار يتمثل في فتح المعابر التجارية دون استثناء والسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قوائم إسرائيلية للممنوعات والسماح بدخول مواد البناء إلى جانب فتح الممر الآمن بين الضفة الغربية وغزة وإعادة بناء مطار غزة الدولي وميناء غزة البحري”.

وأشار الخضري إلى أن “الاحتلال يفرض قيودا غير قانونية تتناقض مع مبادئ القانون الدولي وتؤثر سلبا على كافة مناحي الحياة لقرابة مليونين من السكان يعيشون في غزة”، واوضح أن “آثار الحصار أوصلت القطاع إلى أرقام إنسانية كارثية مخيفة حيث يعيش أكثر من 80% تحت خط الفقر ونحو مليون مواطن من أصل مليونين يعتمدون على المساعدات الاغاثية فيما نسبة البطالة تتجاوز الـ50%”.

المصدر: فلسطين اليوم