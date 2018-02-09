درعا وريفها:

ـ قُتِلَ 21 مسلحا بينهم 3 مسؤولين واصيب آخرون من فصائل “الجيش الحر”، إثر الهجوم الذي شنته المجموعات المرتبطة بداعش على مواقع الفصائل في محيط بلدة حيط بريف درعا الغربي، يوم امس.

السويداء وريفها:

ـ استهدفت المجموعات المسلحة بعدد من قذائف الهاون من مواقعها المنتشرة في ريف درعا الشرقي، قرية “المجيمر” في ريف السويداء الجنوبي الغربي، ما تسبب بأضرار مادية دون إصابات بين المواطنين، في انتهاكها من جديد لاتفاق تخفيف التوتر بالمنطقة الجنوبية.

دير الزور وريفها:

ـ قُتل 3 مسلحين من “قسد” جراء انفجار عدة عبوات ناسفة بهم في محيط قرية البحرة شمال غرب بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

حلب وريفها:

ـ قُتِلَ رجل وامرأة واصيبت امرأتان إثر استهداف طائرات العدوان التركي ومدفعيته حي “الأشرفية والمحمودية وقيبارا” في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي إضافةً لاستهدافه بعدة غارات قرى “بافليون، كفر جنة وشنكل” شمال وشمال غرب عفرين وقرى “حمام وجاملي” في محيط بلدة جنديرس جنوب غرب عفرين.

ـ اندلعت اشتباكات عنيفة، بين فصائل “الجيش الحر” المشاركين في عملية “غصن الزيتون” و”الوحدات الكردية”، في محيط بلدة مارع في ريف حلب الشمالي.

ـ أحصت مواقع كردية مقتل 149 مدنياً معظمهم نساء وأطفال بنيران العدوان التركي والفصائل المسلحة المدعومة منه في مدينة عفرين ومحيطها بريف الشمالي الغربي، منذ الـ 20 من كانون الثاني الفائت حتى اليوم.