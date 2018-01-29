أعلن قائد المنطقة الخامسة التابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي عظمائي، عن تغير في سلوك السفن الأمريكية في مياه الخليج.

ونقلت وكالة تسنيم عن الأميرال عظمائي قوله “في هذه الأيام بمناسبة حادث اعتقال البحارة الأمريكيين في الخليج الفارسي بسبب عدم مراعاتهم للقوانين الدولية ودخولهم المياه الإيرانية ومن ثم إطلاق سراحهم، نلاحظ تغييرا في سلوك الأمريكان في الخليج الفارسي ومضيق هرمز ومواجهتهم للسفن الإيرانية”.

وأشار الأميرال إلى زيادة اهتمام الأمريكيين “بالقوانين الدولية والامتناع عن الاقتراب من المياه الإيرانية”. وأكد أن القوات البحرية الإيرانية ستستمر في تدريباتها ودورياتها البحرية في مياه الخليج ومضيق هرمز

وجاءت تصريحات القائد العسكري الإيراني تعليقا على تصريحات مسؤولين عسكريين أمريكيين حول تغيير سلوك السفن الإيرانية في مسارات العبور الدولية وفي مواجهة السفن الأمريكية.

المصدر: وكالة تسنيم