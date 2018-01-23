أوقفت السلطات التركية الثلاثاء 91 شخصا منذ الاثنين بتهمة نشر “الدعاية الارهابية” على مواقع التواصل الاجتماعي ضد العدوان الذي تشنه القوات التركية في سوريا ضد فصائل كردية في عفرين بشمال سوريا.

وتأتي الاعتقالات ضمن حملة توقيفات بدأتها السلطات التركية الاثنين في مختلف أنحاء البلاد ضد ناشطين على الانترنت متهمين بمشاركة محتوى مؤيد للمقاتلين الأكراد.

وأفادت وكالة الأناضول ان 23 شخصا اوقفوا في ازمير (غرب) بينهم المسؤول المحلي لحزب “الشعوب الديموقراطي” شركس ايدمير.

واعتقل 17 شخصا آخر في دياربكر، كبرى مدن جنوب شرق البلاد حيث الأكثرية من الأكراد، و9 في انقرة والعشرات في مختلف انحاء البلاد منذ الاثنين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية