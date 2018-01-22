أبرز التطورات على الساحة السورية: 22 _ 1 _ 2018

ادلب وريفها:

ـ تابع الجيش السوري وحلفاؤه عملياتهم في محيط مطار ابو الضهور العسكري بريف ادلب وسيطروا على قرى “قرع الغزال، أم الحوتة وشويحة أبو عيسى” شرق وشمال شرق المطار، بعد مواجهاتٍ مع “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها.

حلب وريفها:

ـ سيطر الجيش السوري وحلفاؤه على قرية “ابو مرير” شمال غرب قرية “شويحة ابو عيسى” في ريف حلب الجنوبي، بعد مواجهاتٍ مع “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها.

ـ أحصّت مواقع كردية مقتل 17 مدنياً وإصابة 28 آخرين، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية للعدوان التركي على منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، خلال اليومين الماضيين.

ـ عُثر على جثتي طفلين تحت الأنقاض في قرية “جلبر” بريف مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، جراء استهداف طائرات العدوان التركي القرية يوم أمس بعدة غارات، ليرتفع عدد الضحايا إلى 9، كما قُتل طفلٌ في قرية “علتانا” التابعة لبلدة “راجو” الحدودية بريف مدينة عفرين، إثرَ قصفِ العدوان التركي القرية بالقذائف المدفعية.

ـ استهدفت طائرات العدوان التركي قريتي “قصطل جندو وديكماداش” في ريف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ دمَّرت “الوحدات الكردية” دبابتين تابعتين للعدوان التركي، بالقرب من “الحجر الأخرس” وقرية “شادية” التابعة لبلدة “راجو” الحدودية بريف مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

حماه وريفها:

ـ سيطر الجيش السوري وحلفاؤه على قرية “ابو حريق” غرب قرية طوطح في ريف حماه الشمالي الشرقي، بعد مواجهاتٍ مع مجموعات داعش الإرهابية المنتشرة في المنطقة.

ـ من جهتها، أقرَّت تنسيقيات المسلحين بسيطرة الجيش السوري وحلفائه على قرية “أبو حريق”.

دمشق وريفها:

ـ استشهد 5 مدنيين وأُصيبَ أكثر من 8 آخرين جرَّاء استهداف المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية حي باب توما، كما سقطت عدة قذائف صاروخية من ذات المصدر، على حي “الدويلعة” وضاحية حرستا بمدينة دمشق، وفي محيط قسم الشاغور ومحيط حديقة القشلة في منطقة باب شرقي بمدينة دمشق القديمة.

درعا وريفها:

ـ قُتل أحد المدنيين إثر انفجار عبوةٍ ناسفة بسيارته في مدينة داعل بريف درعا الشمالي.

الحسكة وريفها:

ـ استهدف طيران العدوان التركي الشريط الحدودي في منطقتي القحطانية ورأس العين في ريف الحسكة.

الرقة وريفها:

ـ قُتل شخصٌ إثر انفجار لغمٍ به في مدينة الرقة، يوم أمس، ليرتفع بذلك الى أكثر من 65 مدنياً، بينهم نحو 17 طفلاً وإمرأة، تعداد من قُتلوا بانفجار ألغامٍ بهم من مخلفات تنظيم داعش أثناء محاولتهم تفقُّد منازلهم في المدينة، خلال الـ 50 يوم الماضية.

المصدر: غرفة عمليات حلفاء سوريا