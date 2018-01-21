أفاد المتحدث باسم “وحدات حماية الشعب الكردية” بيروسك هاساكا، بمقتل 6 مدنيين و3 مسلحين جراء القصف التركي على عفرين.

وقال هاساكا لـ”رويترز” “القصف تسبب بمقتل 3 عناصر (مقاتل ومقاتلتان) ينتمون لوحدات حماية الشعب، بالإضافة إلى إصابة 13 مدنيا بجروح”.

وكانت تركيا بدأت مساء السبت، عملية عسكرية في مدينة عفرين بريف حلب شمالي سوريا، وأسمتها “عملية غصن الزيتون”.

وتستهدف عملية “غصن الزيتون” مواقع تابعة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ووحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.

المصدر: وكالة رويترز