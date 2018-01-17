ذكر دبلوماسيون أوروبيون، أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على 7 من كبار المسؤولين الفنزويليين الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسي أوروبي، لم تذكر اسمه، قوله إن “الحكومة (الفنزويلية) قمعت المعارضة ومسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي نعتقد بأنه حان الوقت لتوجيه رسالة قوية”.

ومن المتوقع أن يُتخذ القرار بشأن العقوبات خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي على مستوى السفراء في بروكسل غدا الخميس. وستشمل العقوبات حظر السفر وتجميد أصول عدد من المسؤولين الفنزويليين.

وحسب المصادر الدبلوماسية، فإن العقوبات على الأرجح ستفرض على رئيس المحكمة العليا مايكل مورينو، ورئيس بلدية كراكاس أنطونيو خوسيه بينافيديس توريس، ووزير الداخلية نيستور ريفيرول، ومدير الاستخبارات الوطنية غوستافو غونزاليز لوبيز، وغيرهم.

وخلافا للولايات المتحدة وكندا، لا يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك من أجل الضغط على حاشيته، ولكي تكون للرئيس إمكانية السفر في حال إجراء أي مفاوضات معه.

المصدر: وكالة رويترز