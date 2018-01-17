استنكر “شيخ الأزهر” الشيخ أحمد الطيب منع سلطات الاحتلال الاسرائيلي “خطيب المسجد الأقصى” يوسف سلامة من العبور إلى مصر للمشاركة في “مؤتمر الأزهر الشريف لنصرة القدس” الذي ينطلق الأربعاء بمشاركة وفود من 86 دولة حول العالم.

وقال شيخ الأزهر في بيان له الثلاثاء إن “هذا القرار مرفوض تماما ويعبر عن الغطرسة التي تتعامل بها سلطات الاحتلال الصهيوني مع الشعب الفلسطيني وقياداته الدينية”، وشدد على أن “مؤتمر الأزهر الشريف لنصرة القدس يسعى إلى كشف الغطاء عن انتهاكات الاحتلال الصهيوني والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والوقوف في وجه قرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة المنحازة لكيان الاحتلال الصهيوني”.

وتنطلق، صباح الأربعاء، فعاليات مؤتمر “الأزهر العالمي لنصرة القدس” الذي ينظمه الأزهر الشريف ببرعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد كبير من العلماء ورجال الدين والمفكرين والكتاب لمناقشة استعادة الوعي بقضية القدس وهويتها العربية والمسؤولية الدولية تجاهها.

المصدر: فلسطين اليوم