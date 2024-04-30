وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق نار على شاب عند باب الساهرة في القدس المحتلة بزعم تنفيذه عملية طعن – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 13:58
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وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق نار على شاب عند باب الساهرة في القدس المحتلة بزعم تنفيذه عملية طعن
منذ 1 ساعة
30 April، 2024
عاجل
القدس
باب الساهرة
عملية باب الساهرة
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