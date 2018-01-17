يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين المقبل العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اللقاء الشهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وأكد المجلس الأوروبي الذي يتخذ من بروكسل مقرا لها في بيان أن الرئيس الفلسطيني سيناقش مع المسؤولين الأوروبيين العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ومستجدات “عملية السلام” في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الأنباء على خلفية خطاب الرئيس الفلسطيني أثناء الدورة 28 للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، إذ هاجم السياسات الأمريكية تجاه الفلسطينيين وشدد على رفضهم وساطة واشنطن.

وشهدت العلاقات بين واشنطن ورام الله أزمة سياسية عميقة على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.

المصدر: وكالات