قال رئيس جهاز الاستخبارات الصهيوني “الموساد” يوسي كوهين إن ل”إسرائيل” عيوناً وآذاناً في إيران، وإن المظاهرات التي تشهدها إيران مؤخراً لن تؤدي إلى زعزعة النظام فيها.

وقال كوهين، خلال مؤتمر عُقد اليوم الثلاثاء، “لدينا أعين وآذان وأكثر من ذلك في إيران”.

وأضاف إن المواطن الإيراني خرج للتظاهر على خلفية وضعه الاقتصادي، وتوقعاته من الرئيس حسن روحاني أن يحسن الاقتصاد، داعياً إلى عدم رفع سقف التوقعات.

وتابع كوهين قائلاً “سأكون مسروراً برؤية ثورة اجتماعية في إيران”، حسب تعبيره مضيفا “ربما سيحصل ذلك مستقبلا”.

المصدر: سبوتنيك