أبرز التطورات على الساحة السورية: التاريخ: 24 _ 12 _ 2017

درعا وريفها:

ـ وقعت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بتنظيم داعش في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، بالتزامن مع قصف “الجيش الحر” لمواقع المجموعات المرتبطة بالتنظيم في المنطقة.

الرقة وريفها:

ـ قُتِل 5 مدنيين بينهم امرأة، جراء انفجار ألغامٍ في أحياء مدينة الرقة، من مخلفات تنظيم داعش خلال الـ24 ساعة الماضية.

حلب وريفها:

ـ اعتقلت “حركة نور الدين الزنكي” عدداً من مسلحي “هيئة تحرير الشام” في ريف حلب الغربي، لدى عودتهم من نقاطهم في مدينة عندان وبلدة حيان في ريف حلب الشمالي

من جهتها اعتقلت “هيئة تحرير الشام” عدداً من مسلحي “حركة نور الدين الزنكي”، في منطقة “جمعية رحال” بالقرب من بلدة “كفرناها” في ريف حلب الغربي، لأسبابٍ مجهولة.

ادلب وريفها:

ـ قتلت “هيئة تحرير الشام” المسؤول السابق في تنظيم “جند الملاحم” المدعو “أحمد الجزار”، بعد أن اختطفته “الهيئة” منذ عدَّة أيام من منزله في قرية “أبديتا” في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

ـ هاجمت مجموعة تابعة لـ “هيئة تحرير الشام” مقر “كتيبة” تابعة لـ “لواء سراقب _الجيش الحر”، وقامت بسرقة الأسلحة والسيارات المتواجدة في “الكتيبة” بمدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ أطلق مسلحون مجهولون النار على أحد الأشخاص في بلدة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن إصابته.

المصدر: غرفة عمليات حلفاء سوريا