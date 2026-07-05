الأحد   
   05 07 2026   
   20 محرم 1448   
   بيروت 17:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    عشرات الصهاينة اقتحموا المسجد الأقصى

    اقتحم 125 مستوطنا الأحد، المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.

    وأوضحت دائرة الأوقاف أن “المستوطنين نفذوا جولات في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من الأقصى، في ظل إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الاحتلالط.

    وفي المقابل، واصلت قوات الاحتلال فرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، من خلال احتجاز بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية، إلى جانب إبعاد مئات الفلسطينيين عن المسجد لفترات متفاوتة.

    .

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

    مواضيع ذات صلة

    عشرات الصهاينة اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية قوات العدو الاسرائيلي

    عشرات الصهاينة اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية قوات العدو الاسرائيلي

    13 من اليمين المتطرف في كيان العدو يطالبون بتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في ذكرى “يوم توحيد القدس”

    13 من اليمين المتطرف في كيان العدو يطالبون بتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في ذكرى “يوم توحيد القدس”

    بعد إغلاق دام 40 يومًا: إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين

    بعد إغلاق دام 40 يومًا: إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين