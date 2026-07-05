عشرات الصهاينة اقتحموا المسجد الأقصى

اقتحم 125 مستوطنا الأحد، المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.

وأوضحت دائرة الأوقاف أن “المستوطنين نفذوا جولات في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من الأقصى، في ظل إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الاحتلالط.

وفي المقابل، واصلت قوات الاحتلال فرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، من خلال احتجاز بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية، إلى جانب إبعاد مئات الفلسطينيين عن المسجد لفترات متفاوتة.

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المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام