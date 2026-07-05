إعلام العدو: سباق مع الزمن لإيجاد حل لمسيّرات حزب الله

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن “الصناعات الدفاعية الإسرائيلية والجيش وبعض المؤسسات التكنولوجية في سباق مع الزمن لإيجاد حل للتهديدات التي تشكلها مسيّرات حزب الله المتفجرة”.

وفي السياق، قالت إن “المؤسسة الدفاعية أصبحت خلال الأشهر الأخيرة تتعامل بجدية بالغة مع مشكلة الطائرات المسيّرة المتفجرة لكونها تتعلق بقدرة الجيش الإسرائيلي على الردع”، مشيرة إلى أنه “لم يسبق أن وُجد سلاح واحد في أيدي العدو تسبب في هذا الكم الهائل من الخسائر دون أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إيجاد حل له”.

ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن رئيس فرع الكشف في لواء التكنولوجيا البرية التابع للقوات البرية الإسرائيلية “نستغل وقف إطلاق النار وانخفاض حدة القتال لتسريع وتكثيف الجهود بهدف تحديد الأدوات المناسبة واختبارها ميدانيًا”.

المصدر: إعلام العدو