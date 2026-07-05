تقرير مصور | بعلبك تودّع الشهيد جعفر الصادق أحمد درة في تشييع حاشد

بأجواء من الفخر والاعتزاز، شيّع حزب الله وأهالي مدينة بعلبك وقرى الجوار الشهيد المجاهد جعفر الصادق أحمد درة (مختار)، الذي ارتقى في معركة الدفاع عن لبنان وشعبه، في موكب مهيب جسّد الوفاء لتضحيات الشهداء ونهج المقاومة.

وانطلق موكب التشييع من ساحة الشهداء في بعلبك، بمشاركة حشد واسع من الأهالي ورفاق الدرب، إلى جانب شخصيات رسمية وسياسية ودينية وفعاليات اجتماعية.

وتخللت مراسم التشييع وقفة تكريمية خاصة أدت خلالها ثلة من مجاهدي المقاومة قسم الولاء والبيعة للنهج الحسيني المقاوم، قبل أن تُقام الصلاة على الجثمان الطاهر وسط أجواء من التكبير والتهليل.

بعدها انطلقت مسيرة التشييع في شوارع المدينة على وقع الهتافات المؤيدة للمقاومة والمنددة بالعدوان الأميركي والإسرائيلي، حيث حُمل نعش الشهيد على أكف محبيه ورفاقه وصولاً إلى روضة الشهداء، حيث ووري الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء في مسيرة الجهاد والتضحية.