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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | اليمونة تودّع الشهيد المهندس حسين علي شريف في موكب وفاء للمقاومة والشهداء

    شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة اليمونة والجوار الشهيد السعيد المهندس حسين علي شريف (وسيم)، في موكب حاشد جسّد معاني الوفاء لنهج المقاومة والشهداء.

    واستُقبل النعش الطاهر للشهيد في باحة حسينية اليمونة بنثر الورود والأرز، قبل إقامة مراسم تكريمية خاصة تخللها قسم الوفاء لدماء الشهداء.

    وانطلق موكب التشييع تتقدمه الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، فيما جاب المشيعون شوارع البلدة وصولاً إلى روضة الشهداء، رافعين الهتافات الحسينية والشعارات المؤكدة على التمسك بخيار المقاومة.

    وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر، ووري الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من رفاقه الشهداء، وسط مشاركة واسعة من الأهالي والفعاليات وعوائل الشهداء.

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