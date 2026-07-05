اليمن | في تحذير من أي عدوان وتأكيداً على عزمها فك الحصار عن البلاد.. القوات المسلّحة تنشر “جاهزون لكل الخيارات”

عرض الاعلام الحربي للقوات المسلّحة اليمنية، مساء اليوم السبت، مقطعا مصوّراً بعنوان “جاهزون لكل الخيارات”.

المقطع المصوّر يتضمّن مشاهد من استعدادات القوات المسلّحة اليمنية لمواجهة أي عدوان، مرفقاً بمقتطف من كلمة لقائد أنصار الله السيّد عبد الملك بدر الحوثي، يؤكد فيها أنّ القيادة اليمنية لن تقبل باستمرار الاحتلال والحصار، وأنّها متمسكة بالدفاع عن حقوق الشعب اليمني المشروعة، في التحرر والاستقلال.

ويأتي عرض هذا الفيديو، بعدما أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن افشالها يومِ الجمعةِ محاولة تشكيلٌ منَ الطيرانِ الحربيِّ السعوديِّ لمنعِ طائرةٍ مدنيةٍ إيرانيةٍ كانتْ تقلُّ على مَتنِها أكثرَ من 200 مواطنٍ منَ العالقينَ والجرحى والمرضى منَ الهبوطِ في مطارِ صنعاءَ الدوليِّ الذي يُفرضُ عليهِ وعلى اليمنِ حصارٌ ظالمٌ لما يقربُ من 11 عامًا”، من خلالِ التصدي لِهذهِ المحاولةِ باستهدافِها بعددٍ من صواريخِ الدفاعِ الجويِّ وإجباره على مغادرةِ الأجواءِ.

وأكّدت القوات المسلّحة اليمنية، انّها “لن تقبلَ باستمرارِ الحصارِ السعوديِّ الأمريكيِّ الظالمِ إلى ما لا نِهايةَ وسنتخذُ كلَّ الخطواتِ المشروعةِ لإنهاءِ هذا الحصار”.

كما أكدت “جاهزيةِ القواتِ المسلحةِ بكافةِ تشكيلاتِها لأيِّ خياراتٍ يتخذُهَا السيدُ القائدُ”، منوّهةً إلى “أنَّ يدَهَا على الزنادِ لتنفيذِ التوجيهاتِ في إطارِ فكِّ الحصارِ السعوديِّ الأمريكيِّ عن شعبِنَا العزيزِ وإخراجِ المحتلينَ”.

المصدر: وكالة يونيوز